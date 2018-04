Donnarumma "Spero Napoli se la giochi"

ROMA, 15 APR - "Non so se sia la parata scudetto perché mancano ancora molte partite e auguro al Napoli di giocarsela fino alla fine. E' stata una bella parata all'ultimo secondo, non ho pensato agli avversari, ho esultato per la parata. Io continuo a lavorare e a dare sempre tutto come ho sempre fatto". Così Donnarumma sulla parata che ha negato il successo del Napoli a S.Siro. "Fa piacere fare queste parate ma di mercato non so niente - dice il portiere a Premium -. Io penso solo a lavorare e a dare il massimo. Per il mercato ci penseranno il mio agente e la società. Reina degno di farmi da secondo? Questo non lo so. Gli faccio i complimenti perché è un grandissimo portiere, ha dato tanto al calcio e lo darà ancora per molto tempo. Questa parata come quella di Dida nel 2003 contro l'Ajax? L'ho vista molte volte quella parata, si stavano giocando la Champions e credo che la sua parata sia stata più difficile".