Sarri, resto qui se posso fare risultati

MILANO, 15 APR - "Se ho la percezione di poter ripagare l'amore della tifoseria a suon di risultati, io rimango volentieri, senza trattative economiche. Se non ho questa percezione rimango meno volentieri. Ho un dubbio mio interiore, e ho la fortuna di avere un presidente che non mi sta rompendo e si sta dimostrando comprensivo e affettuoso". Così Maurizio Sarri sul suo futuro sulla panchina azzurra. "Ne parlo per ultima volta - ha chiarito nel post partita del Meazza - Un contratto ce l'ho, fino al 2020, se il presidente non avesse la generosità di propormi un rinnovo guadagnerei come adesso, che è una bella botta rispetto a qualche anno fa però è inferiore rispetto a qualche altro allenatore. Il presidente ha dato la disponibilità, quindi il problema economico avrebbe incidenza zero. Io non pago la clausola, su questo il presidente può stare certo".