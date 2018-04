Napoli: Sarri, Juve non ci interessa

ROMA, 15 APR - "A noi non interessa cosa fa la Juve. Stiamo facendo il nostro percorso e lo stiamo facendo bene. In questo momento della stagione si guarda solo il risultato ma oggi la squadra ha fatto bene. Dobbiamo continuare così, il rammarico è la gara col Sassuolo dove avremmo dovuto giocare così e magari adesso avremmo qualche punto in più''. Maurizio Sarri commenta così il pareggio del suo Napoli in casa del Milan. ''Il miracolo di Donnarumma? E' stata una parata straordinaria, fatta un portiere straordinario - le parole del tecnico - Non sono parate che si vedono con grande frequenza in tutta Europa''. ''Milik? Adesso valutiamo la sua condizione di settimana in settimana - aggiunge Sarri - Gli stiamo aumentando il minutaggio e lui sta rispondendo bene. Magari in una delle prossime potrebbe partire titolare. Come mi immagino la sfida contro la Juve? Sarà la solita partita difficilissima come sempre in quello stadio''.