Calcio: Napoli frena, col Milan è 0-0

MILANO, 15 APR - Il Napoli frena a San Siro, non andando oltre lo 0-0 col Milan, I partenopei, sono ora a -3 dalla Juventus che scende in campo alle 18 con la Sampdoria. Partita combattuta ed equilibrata che si dividono la posta ma che, allo stesso, tempo devono quasi dire addio ai rispettivi sogni stagionali (scudetto e zona Champions). Gli azzurri avrebbero la palla-gol all'ultimo minuto del recupero, con Milik che raccoglie in area la sponda di Insigne, controlla e calcia a botta sicura, sembra un gol fatto ma Donnarumma con una parata incredibile si allunga e devia in calcio d'angolo.