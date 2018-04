Jr. Tim Cup:Oratorio S.Michele in finale

ROMA, 15 APR - L'Oratorio C.G. San Michele di Firenze, vincitore del girone della Fase Finale Interregionale di Reggio Emilia, è il secondo dei 4 finalisti della VI edizione della "Junior TIM Cup - Il Calcio negli oratori", il torneo giovanile di calcio a 7 under 14 promosso da Lega Serie A, TIM e CSI. La squadra toscana ha superato la Parrocchia San Giuseppe Lavoratore (Bologna), la Parrocchia Santa Teresa del Bambin Gesù (Modena) e l'Oratorio Giovanni Paolo II (Reggio Emilia) conquistando così un posto per la Finale nazionale del 9 maggio all'Olimpico di Roma che si disputerà in occasione della Finale di TIM Cup 2017-2018. La Fase Finale Interregionale del torneo, dopo aver fatto tappa a Milano e Reggio Emilia, continuerà con i raggruppamenti Bergamo e Roma.