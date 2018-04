Liga: Barcellona-Valencia 2-1

ROMA, 14 APR - Messosi alle spalle lo shock per la cocente eliminazione nei quarti di Champions League ad opera della Roma, il Barcellona ha fatto un altro passo in avanti verso la conquista della Liga. Nell'anticipo della 32/a giornata i blaugrana hanno superato in casa per 2-1 il Valencia: a segno Luis Suarez al 15' del primo tempo e Umtiti al 6' della ripresa. Per gli ospiti ha accorciato le distanze a tre minuti dalla fine Parejo su calcio di rigore. Con questo successo il Barcellona sale a 82 punti, 14 in più dell'Atletico Madrid, impegnato domani in casa contro il Levante.