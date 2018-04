Serie A: Genoa di misura sul Crotone

ROMA, 14 APR - Chievo-Torino 0-0 e Genoa-Crotone 1-0 negli altri due anticipi della 32/a giornata di Serie A. Reti inviolate nel match del Bentegodi, con il Chievo che fa un piccolo passo verso la salvezza. Il Torino ha provato nel finale a vincere la partita, ma Sorrentino ha detto di no a Ljajic. I padroni di casa hanno chiuso la partita in 10 uomini per l'espulsione di Bani all'88'. Un gol di Bessa al 28' ha invece deciso la sfida del Ferraris con il Genoa che ha gestito il vantaggio nella seconda parte di gara, colpendo anche una traversa con Bertolacci. Nel primo tempo i padroni di casa si sono visto annullare dalla Var l'assegnazione di un calcio di rigore. La partita del Crotone si riduce al palo di Ricci del secondo tempo.