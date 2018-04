Cagliari: Lopez, vittoria fondamentale

CAGLIARI, 14 APR - Tre punti decisivi per la salvezza. E Diego Lopez respira. "Una partita fondamentale - ha detto nel dopo partita il tecnico del Cagliari - è arrivata una vittoria in un momento difficile, soprattutto dopo il gol iniziale dell'Udinese. Determinazione e voglia erano tante. Ma le ho viste anche in allenamento. Importanti i dettagli e la voglia di andare a prendere anche le seconde palle". Il discorso salvezza? "Non è chiuso, ma questa è la strada giusta. Così dobbiamo fare anche con l'Inter per prendere punti". E il presidente rossoblù Tomaso Giulini blinda Lopez. "Non ritenevo di dover cambiare l'allenatore: Lopez qualsiasi cosa succeda rimarrà con noi. Mi sarei cambiato io, invece ho deciso di fare questa 'giocata'". "Se pensiamo di essere salvi - ha poi detto il neods Marcello Carli - si fa un danno clamoroso: dobbiamo conquistare la salvezza con un finale di altissimo livello".