Serie A: Cagliari-Udinese 2-1

CAGLIARI, 14 APR - Il Cagliari batte in rimonta l'Udinese 2-1 nel primo anticipo della 32/a giornata di Serie A. Ospiti in vantaggio al 10' con Lasagna che mette dentro da due passi dopo che Barak aveva dribblato tutta la difesa di casa. Il pareggio dei padroni di casa arriva al 21' ad opera di Pavoletti che corregge in rete un pallone finito sul palo dopo una punizione di Cigarini. Il gol della vittoria del Cagliari giunge a 6' dalla fine con un colpo di testa di Ceppitelli su angolo battuto da Cossu. Con questa vittoria i sardi salgono a 32 punti mentre l'Udinese - alla sua nona sconfitta consecutiva - rimane ferma a quota 33.