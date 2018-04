Allegri, ho stimoli e sto bene alla Juve

TORINO, 14 APR - "Fermarmi per un periodo? Certo, dal 20 maggio al 9 luglio, giorno in cui la Juve riprenderà gli allenamenti". Allegri smentisce un suo eventuale anno sabbatico dopo la delusione di Champions, confermando la sua voglia di restare in panchina. "Stimoli ne ho, sono ancora giovane, voglio allenare - ha spiegato il tecnico bianconero -. Poi nella vita non si sa mai, per vicissitudini posso stare fermo, smettere". L'eliminazione dalla Champions non inciderà sulla prosecuzione del rapporto con la Juventus? "Non c'entra, con la società non ci siamo ancora parlati ma qui sto bene, ho un contratto fino al 2020 - risponde Allegri ai giornalisti nella tradizionale conferenza stampa alla vigilia del campionato -. Dobbiamo parlare per vedere cosa fare, non ho ancora incontrato il presidente: solitamente verso marzo o aprile ci incontriamo".