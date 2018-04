Calcio: Parma-Cittadella 0-0

PARMA, 13 APR - Rallenta la corsa del Parma verso il 2/o posto. Dopo avere battuto Palermo e Frosinone, gli emiliani non riescono a superare al Tardini il Cittadella. Solo uno 0-0, tutto sommato giusto, con i veneti che si confermano squadra difficilissima da affrontare quando giocano lontano dalle mura amiche. I primi a farsi vivi in area avversaria sono i padroni di casa al 7' con Munari, la replica veneta al 12' con Schenetti. Nel finale di tempo doppia occasione crociata con Calaiò che prima manca d'un soffio il tocco in rete su cross di Di Gaudio e poi trova Paleari sulla sua conclusione. Al 5' st l'azione più bella del match con Munari che serve Insigne in area ma il portiere avversario è pronto. La partita così scivola sino al 34' quando un colpo di testa di Barillà viene deviato in angolo. Al 6' minuto di recupero l'ultimo tentativo su punizione di Calaiò, anche questa volta Paleari c'è. Parma in classifica a quota 57, Cittadella a 51.