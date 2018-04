Calcio: Foggia-Ascoli 3-0

FOGGIA, 13 APR - Nel primo anticipo della 35ma giornata di Serie B, il Foggia ha battuto 3-0 l'Ascoli, guadagnando tre punti importanti in chiave playoff che vede ora i pugliesi in nona posizione. la partita si decide nel primo tempo con le reti di Deli al 24' e Mazzeo al 44'. Nella ripresa chiude i giochi Loiacono al 12' dopo che gli ospiti erano rimasti in 10 per fallo da ultimo uomo e conseguente rigore. Al posto dell'espulso Agazzi entra Lanni che para il penalty di Mazzeo ma subito dopo, sugli sviluppi di un angolo, Loiacono tutto solo deposita in rete da pochi passi chiudendo di fatto il match.