Cagliari: Lopez, con Udinese per 3 punti

CAGLIARI, 13 APR - Otto sconfitte di fila per l'Udinese e tre per il Cagliari. Tutte e due in ritiro ed entrambi con un solo obiettivo: i tre punti. Ma se i bianconeri hanno ancora un po' di scorte (sono a sei lunghezze delle terzultime), per i rossoblu è l'ultima spiaggia: se continuano a stare fermi rischiano di essere sorpassati dal Crotone o dalla Spal. Domani alle 15 alla Sardegna Arena c'è una partita che vale una stagione. "Giochiamo per i tre punti - ha detto il tecnico Diego Lopez - vogliamo raggiungere al più presto la salvezza". Cigarini sarà di nuovo in campo dal primo minuto, mentre in attacco il mister punta su Sau al fianco di Pavoletti, con Han questa volta pronto ad entrare a partita in corso.