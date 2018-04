ventura, appena potrò dirò tutta verità

ROMA, 13 APR - ''Appena avrò l'autorizzazione dalla nazionale, dirò tutta la verità su Insigne. Ho tanta voglia di mettere in chiaro le responsabilità di tutti'': l'ex ct azzurro Gian Piero Ventura, ai microfoni di Radio Kiss Kiss parla della sua esperienza con la Nazionale.''Non vedo l'ora di tornare su un campo di calcio dopo un'esperienza terribile con la nazionale", ha aggiunto Ventura ha poi parlato del campionato: "Questo Napoli è figlio dell'organizzazione di tutta la squadra, non del gioco di un singolo - ha sottolineato - De Laurentiis fa bene a continuare con lui, ma la rosa andrebbe migliorata per trovare nuovi stimoli''. ''La Roma? Credo sia stata un'impresa che pochi si aspettavano - le parole di Ventura - solo Di Francesco e i suoi giocatori credevano in un'impresa del genere, se la sono meritata sul campo. La reazione Buffon? Qualsiasi cosa uno dica può essere interpretata. La partita della Juve ha valenza come la partita della Roma se non superiore", ha concluso.