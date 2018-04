Gandini"finale sogno, dobbiamo provarci'

ROMA, 13 APR - "Il Liverpool è una squadra di grandissima tradizione, ci prepareremo bene per affrontarli umili e concentrati come abbiamo fatto finora". Così l'ad della Roma, Umberto Gandini, sull'accoppiamento col club inglese in semifinale di Champions League. Grande ex della doppia sfida sarà l'egiziano Salah, ceduto in estate ai Reds. "Sta facendo una stagione straordinaria, a Roma ha lasciato ricordi bellissimi facendo molto bene. E ora torna a giocarsi la finale - ricorda Gandini a Sky Sport24 -. Saranno due grandissime serate di calcio, e sarà fondamentale andare ad Anfield, uno dei templi del calcio mondiale, e giocare una partita importante. Poi avremo il vantaggio minimo del ritorno in casa dove sicuramente ci sarà una grande spinta da parte del nostro pubblico". "La finale di Coppa dei Campioni persa nel 1984? Penso che i romanisti speravano di avere questa opportunità di rivincita per andare avanti - conclude il dirigente -. Il destino ci ha dato questo".