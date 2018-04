Fabbricini "Spero presto Var in Europa"

ROMA, 13 APR - "Il rigore in Real-Juve? Non vogliamo entrare in questi ambiti. Ognuno interpreta le immagini come le vede, bisogna essere sereni. L'auspicio, come ha detto Malagò, è quello di vedere la Var in Europa". Lo ha dichiarato il commissario straordinario della Figc Roberto Fabbricini commentando quanto successo nei minuti finali della sfida tra Real Madrid e Juventus. "È stata una partita perfetta della Juve, come è stata perfetta quella della Roma. Ma ha avuto un epilogo amaro - ha osservato Fabbricini a margine della conferenza per il premio Bearzot 2018 organizzato dall'Us Acli - Il calcio è fatto di gioie e di amarezze, qualche volta un boccone amaro ci può stare".