Klopp,Roma? 'Ora pensiamo al campionato'

LONDRA, 13 APR - La Roma può attendere, la priorità immediata di Jurgen Klopp è la Premier League perché il suo Liverpool spera ancora di raggiungere il secondo posto, attualmente occupato dal Manchester United. Quando mancano cinque partite al termine del campionato, i Reds sono terzi(a pari punti con il Tottenham), staccati quattro lunghezze dai Red Devils. Prima della gara d'andata di Anfield contro la Roma, il Liverpool incontrerà prima il Bournemouth (in casa), quindi il West Bromwich (in trasferta): due gare, almeno sulla carta, abbordabili per cercare l'aggancio. "In questo momento dobbiamo essere concentrati più che mai sul campionato, e pensare solo a Bournemouth, West Brom, Stoke, Chelsea e Brighton, i nostri ultimi avversari. Ma quando affronteremo la Roma, sicuramente saremo pronti per la sfida".