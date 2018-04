Roma a Salah, avversari e amici

ROMA, 13 APR - Avversari sul campo, amici fuori. In semifinale di Champions League la Roma e Salah torneranno a incrociarsi dopo aver condiviso i colori giallorossi, ma senza nessun tipo di problema. Lo testimoniano i tweet che si sono scambiati il club giallorosso e l'attaccante egiziano ceduto in estate al Liverpool. "Saremo avversari per 180 minuti, ma qualsiasi cosa accada resteremo amici per tutta la vita. Non vediamo l'ora di rivederti" il cinguettio giallorosso, che ha innescato la telegrafica ma eloquente risposta di Salah: "100%".