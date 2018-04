Italia in amichevole con Ucraina a Usa

ROMA, 13 APR - La Figc, in accordo con l'Uefa, ha ufficializzato due amichevoli della Nazionale azzurra contro Ucraina e Stati Uniti. Le partite sono inseriti nel calendario internazionale, in concomitanza con i turni di riposo che l'Italia osserverà nell'Uefa Nations League, il nuovo torneo che scatterà il 6 settembre e che vedrà gli azzurri impegnati nel Gruppo 3, contro Portogallo e Polonia. Mercoledì 10 ottobre l'Italia affronterà l'Ucraina, mentre martedì 20 novembre scenderà in campo contro gli Stati Uniti: le sedi delle due partite, entrambe in programma alle 20,45, saranno rese note nelle prossime settimane. Favorevoli i precedenti per l'Italia: imbattuta nei confronti con l'Ucraina: 6 vittorie e un pareggio, contro gli Usa il bilancio è di 8 successi, 3 pareggi e una sola sconfitta (0-1), subita nell'ultima amichevole disputata il 29 febbraio 2012, a Genova.