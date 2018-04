De Rossi, abbia chance con il Liverpool

ROMA, 13 APR - "Il Liverpool sta facendo un exploit simile al nostro, ha battuto il Manchester City che ritenevo fosse la favorita per la vittoria finale, e ha un allenatore (Klopp, ndr) che mi fa impazzire. Quindi siamo preoccupati, ma il giusto, insomma come lo eravamo con Shakhtar e Barcellona. E' una squadra che gioca bene, ma siamo convinti che possiamo avere delle chance". Questo il commento del capitano della Roma, Daniele De Rossi, dopo aver appreso del sorteggio col Liverpool in semifinale di Champions League.