Atalanta: Gasperini, serve acuto grandi

ZINGONIA (BERGAMO), 13 APR - "L'acuto contro le grandi a casa nostra in questo campionato ci manca, abbiamo battuto la Roma ma fuori". Alla vigilia dell'anticipo casalingo con l'Inter, Gian Piero Gasperini promette: "Spalletti sta facendo un gran lavoro e punta dritto alla Champions, noi vincendo faremmo un passo fondamentale per l'Europa League in vista delle altre partite a Benevento e col Torino, tutte in una settimana come il ciclo precedente". L'allenatore dell'Atalanta fa la conta degli indisponibili e dei recuperati: "Mancano i soliti Ilicic, Rizzo e Spinazzola. Cornelius e Palomino si aggregano al gruppo oggi e ci saranno. C'è Petagna squalificato e la chiave è sostituirlo: nelle soluzioni alternative ci sono sia Barrow che Cornelius. O uno dei due o anche insieme, con Gomez".