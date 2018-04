Germania, Kovac allenerà Bayern Monaco

FRANCOFORTE, 13 APR - Sarà il croato Nico Kovac, ex ct della sua nazionale, il nuovo allenatore del Bayern Monaco. Lo scrivono alcuni 'media' tedeschi, e in particolare la rivista Kicker e la Bild, secondo cui il tecnico ha già comunicato al suo attuale club, l'Eintracht, che intende pagare la clausola di rescissione di 2.2 milioni di euro che gli permetterà di svincolarsi dal contratto che lo lega alla società di Francoforte fino al 30 giugno del 2019. Attualmente il Bayern è allenato dal 72enne Jupp Heynckes, subentrato nel corso della stagione a Carlo Ancelotti. Heynckes, che in passato con il Bayern ha vinto tutto, ha più volte dichiarato di non voler andare oltre questa stagione e i tentativi di convincerlo a ripensarci da parte della dirigenza bavarese si sono rivelati inutili. Da qui la scelta di puntare su Kovac.