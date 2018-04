Udinese: Oddo, Cagliari snodo importante

UDINE, 13 APR - "Abbiamo bisogno di fermare questa serie di sconfitte e ripartire". Lo dice l'allenatore dell'Udinese, Massimo Oddo, nella consueta conferenza stampa della vigilia di campionato, prima della partenza per Cagliari, dove si disputerà una partita fondamentale per entrambe le squadre. "Andiamo a Cagliari per fare il massimo. Se saremo bravi raccoglieremo tre punti - ha aggiunto -. Siamo consapevoli che è una partita difficile, come tutte. E' uno snodo importantissimo; una vittoria domani vorrebbe dire salvezza o quasi, è inutile che ci nascondiamo". Ma per l'Udinese domani "sarebbe positivo anche un pareggio, perché la nostra priorità in questo momento è interrompere questa emorragia che abbiamo avuto in otto partite; vorrebbe dire muovere la classifica e tenere a distanza una squadra, la cosa importante è quella".