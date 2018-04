Cina: 1/e libere ad Hamilton, Vettel 6/o

ROMA, 13 APR - Chi pensava che Lewis Hamilton fosse vicino al capolinea già dopo soli due Gran premi è servito. L'inglese della Mercedes è partito fortissimo nelle prime libere del Gp di Cina di F1, che si correrà domenica a Shangai. Il campione del mondo in carica ha fermato il cronometro sul tempo di 1'33"999, precedendo addirittura di 4 decimi il ferrarista Kimi Raikkonen, che ha girato con il tempo di 1'34"359, malgrado le gomme ultrasoffici rispetto alle 'soft' montate dal rivale. Terzo tempo per Valtteri Bottas, che ha chiuso in 1'34"358. Sebastian Vettel, vittorioso a Melbourne e in Bahrain, è invece rimasto attardato: sesto a oltre 8 decimi (1'34"861), preceduto dalle due Red Bull di Daniel Ricciardo e Max Verstappen, rispettivamente con il tempo di 1'34"537 e 1'34"668.