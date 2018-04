Li e un anno Milan, rispetteremo impegni

MILANO, 12 APR - "Stiamo dedicando tutte le nostre energie a questo progetto di crescita del Milan. Certamente abbiamo ancora della strada da fare per raggiungere i nostri obiettivi e per riportare il Club lì, dove merita di essere: ai vertici del calcio europeo". Così il presidente rossonero, Li Yonghong, che domani festeggia un anno dall'acquisto della società. "Questo - spiega in una lettera aperta - è solo l'inizio del progetto di rendere il Milan stabile e vincente, che porteremo avanti puntando sempre all'eccellenza e nel pieno rispetto di tutti gli impegni finanziari assunti".