Mandragora, Crotone concentrato su Genoa

CROTONE, 12 APR - Intensità di impegno e concentrazione: queste le parole d'ordine del Crotone in vista dell'anticipo di sabato con il Genoa a Marassi. Una garapiù che delicata per la squadra calabrese, che sta lottando per salvarsi ancora una volta. Nello schieramento di Zenga anche un ex importante, Rolando Mandragora, che con il Genoa è cresciuto ed ha debuttato in Serie A prima di passare alla Juventus. "Stiamo preparando bene la gara di sabato - dice Mandragora - per ottenere i punti salvezza. Io sono cresciuto a Genova e nel Genoa ho esordito in A, posso solo parlarne bene. Sabato ci giocherò da avversario e spero di fare quanto più possibile per avvicinare il Crotone alla salvezza".