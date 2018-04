Maradona, grazie Marek per maglia record

NAPOLI, 12 APR - "Marek, per me è stato davvero un grande onore aver ricevuto la maglietta del tuo record". Lo afferma su Facebook Diego Armando Maradona, che ha postato un video per ringraziare Marek Hamsik. Lo slovacco, alcuni giorni fa, aveva realizzato un video per i social network annunciando a Maradona che gli avrebbe mandato in dono la maglia con cui ha segnato il gol numero 115 nel Napoli, eguagliando proprio il record di Diego, poi superato nelle settimane successive. "Siamo due uomini - afferma Maradona nel video in cui tiene in mano la maglia di Hamsik - che amano la maglia azzurra. In tanti sono passati per Napoli e non hanno lasciato niente, noi invece possiamo dire di aver giocato in un grandissimo Napoli. Marek, tanti auguri per il record e un abbraccio grande dal tuo amico Diego". Nel video l'inquadratura di Maradona è interrotta dalle immagini del gol n.115 di Hamsik al Torino e dal video in cui i due si abbracciano al centro tecnico di Castel Volturno.