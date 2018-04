Diritti tv: verso sfida Rai-Mediaset

MILANO, 12 APR - Si profila una sfida fra Rai e Mediaset nell'asta nazionale per i diritti tv della coppa Italia e della Supercoppa italiana. La commissione diritti tv della Lega Serie A oggi ha messo a punto gli ultimi dettagli del bando per il triennio 2018-21, che verrà approvato nell'assemblea dei club di giovedì prossimo, quando verranno stabiliti anche i prezzi minimi, e pubblicato l'indomani. Domenica scade il termine per la presentazione delle offerte per i diritti tv del campionato, rivenduti da Mediapro, che entro il 26/4 deve presentare la fideiussione da 1,2 mld di euro. Quel giorno si capirà se il piano spagnolo ha funzionato o se si apriranno nuovi scenari, come il tentativo di allestire in pochi mesi un canale tematico della Lega. Mediapro conta di coinvolgere anche gli operatori Ott, che trasmettono on demand su Internet, e almeno un operatore delle telecomunicazioni, con Tim che ha espresso il proprio interesse.