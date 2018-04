Chiellini, nostra partita nella storia

TORINO, 12 APR - "Sono orgoglioso di fare parte di questa squadra immensa, abbiamo fatto una partita che rimarrà nella storia del calcio e non so quanti riusciranno a vincere in questo modo a Madrid". Così Giorgio Chiellini, su Instagram all'indomani della amarissima notte al 'Santiago Bernabeu'. "Solo un folle - scrive il difensore bianconero - poteva pensare di riuscire a ribaltare un 3-0 in casa del Real Madrid e noi avevamo quella sana follia dentro. Ora bisogna trasformare la rabbia e la delusione in positività per questo mese e mezzo che manca, dove abbiamo ancora Scudetto e Coppa Italia da vincere".