Malagò, campionato ancora in bilico

NAPOLI, 12 APR - "Il Napoli può certamente lottare per lo scudetto, visto che ha 4 punti di distacco e c'è uno scontro diretto". Lo ha detto il presidente del Coni, Giovanni Malagò, a margine dell'intitolazione della sala trofei del Circolo canottieri Napoli, alla memoria di Carlo De Gaudio. "Quest'anno - ha detto Malagò - sta succedendo una cosa bella. Per molti anni siamo stati chiacchierati nell'ambiente sportivo, si diceva che da un certo momento in poi si giocava solo per onor di firma e venivano fuori risultati curiosi. Invece adesso siamo l'unico campionato in Europa in cui si lotta ancora per scudetto, Champions, Europa League, e per non retrocedere. Per questo arrivano risultati come il pari della Juve a Ferrara o del Napoli a Sassuolo. Chi pensava che Juve e Napoli le avrebbero vinte tutte, secondo me deve rifare i calcoli".