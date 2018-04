Spalletti: brava Roma, gara perfetta

ROMA, 11 APR - "La Roma ha fatto una grandissima impresa: penso abbia giocato una partita perfetta e quindi faccio i complimenti a tutti'': Luciano Spalletti, ex allenatore giallorosso ed oggi tecnico dell'Inter commenta così la qualificazione della Roma alla semifinale Champions eliminando in rimonta il Barcellona. "È un risultato importante anche per l'Italia tutta - le parole del tecnico toscano a Premium Sport -: da tutte le parti stanno parlando di questa prova veramente schiacciante. Una vittoria meritatissima, bravi a tutti e complimenti".