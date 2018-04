Pallotta, Roma può affrontare chiunque

ROMA, 11 APR - L'elogio di Di Francesco, i complimenti alla squadra. Il giorno dopo il successo sul Barcellona in Champions League, James Pallotta è raggiante e spende belle parole per tutta la sua Roma. "Ero molto felice quando ho saputo del sorteggio col Barcellona. Sapevo che molta gente pensava avremmo perso, ma ieri abbiamo mostrato a tutti di cosa è capace la squadra giocando una partita incredibile per 94 minuti - le parole del presidente in Campidoglio -. Non è stata fortuna, quindi non mi interessa contro chi giocheremo in semifinale: possiamo affrontare chiunque, lo abbiamo dimostrato ieri. Chi prendiamo prendiamo al sorteggio di venerdì, non vedo l'ora di giocare altre due partite e spero lo siano anche le persone qui a Roma". Pallotta poi passa ad analizzare le scelte di Di Francesco. "A volte la squadra ha degli alti e bassi, ma giocando in quel modo per 94' ha dimostrato che può giocare contro chiunque. Quello che Di Francesco ha fatto cambiando tatticamente è stato brillante.Dzeko è stato il migliore in campo".