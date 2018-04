Stadio Roma:Raggi,avanti a tempi serrati

ROMA, 11 APR - "Stiamo procedendo secondo il cronoprogramma, voglio ricordare che con questo progetto arrivano 800 milioni di investimenti stranieri sulla città. È evidentemente una opportunità di rilancio per l'economia di Roma e del Paese. Stiamo andando avanti a tempi serrati e ce la faremo". Lo ha detto la sindaca di Roma Virginia Raggi al termine del suo incontro in Campidoglio con il presidente della As Roma James Pallotta parlando del nuovo stadio della società giallorossa.