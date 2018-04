Raggi "scuse da Pallotta, pagherà multa"

ROMA, 11 APR - "Ci siamo sentiti, si è scusato. In un momento di foga ha fatto questo gesto, ma si rende conto dell' importanza dell'esempio che deve essere dato. E chiaramente pagherà la multa". Lo ha detto la sindaca di Roma, Virginia Raggi, a margine della presentazione degli Internazionali di tennis Bnl interpellata sul 'bagno' nella fontana di piazza del Popolo del presidente della As Roma ieri sera durante i festeggiamenti per la vittoria in Champions contro il Barcellona. "Tra l'altro - ha aggiunto - ci incontreremo a breve in Campidoglio".