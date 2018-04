Roma, Strootman "ci abbiamo creduto"

ROMA, 11 APR - "Non è importante contro chi giocheremo in semifinale, le avversarie sono tutte forti, ma il nostro obiettivo è arrivare in finale. Adesso siamo lì, ma non basta". Così Kevin Strootman all'indomani del successo della Roma sul Barcellona che ha permesso ai giallorossi di conquistare una storia semifinale di Champions League. "È stata una serata molto speciale per tutti i romanisti, e pure per gli italiani visto che sui social tanti club di Serie A si sono congratulati con noi, e questo è molto bello - sottolinea il centrocampista ai microfoni della radio ufficiale di Trigoria. Sapevamo che sarebbe stata una partita molto difficile perché avevamo un avversario molto forte davanti. Ma abbiamo lottato e fatto di tutto per prendere un risultato importante". Un risultato impensabile al fischio d'inizio. "Ad essere onesti ho pensato che potevamo farcela dopo il primo gol. Certo, bisogna entrare in partita credendoci perché altrimenti è inutile giocare, ma la rete di Dzeko ci ha dato qualcosa di più".