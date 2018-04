Pallotta a Raggi, pago multa per bagno

ROMA, 11 APR - Dopo l'episodio del bagno nella fontana di piazza del Popolo, ieri sera per i festeggiamenti della vittoria della Roma con il Barcellona, il presidente della AS Roma James Pallotta si è sentito con la sindaca di Roma Virginia Raggi, scusandosi per quanto accaduto e rassicurando che pagherà la multa. A quanto si apprende è stata una telefonata cordiale e i due si vedranno in Campidoglio nel pomeriggio.