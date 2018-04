Champions, Roma festeggia anche in borsa

MILANO, 11 APR - La Borsa festeggia il passaggio della As Roma alle semifinali della Champions, dopo l'impresa ieri sul Barca: il titolo fa un rally del 19,38% portandosi a 0,58 euro. All'avvio delle contrattazioni a Piazza Affari l'euforia era stata tale che le azioni della Roma inizialmente non erano riuscite a far prezzo, restando sospese per l'eccessiva volatilità per quasi venti minuti, per entrare quindi agli scambi alle 9.22 segnando un rally del 23,93%.