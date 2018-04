De Rossi, fatto qualcosa di incredibile

ROMA, 10 APR - "Un trionfo, per la dimensione della Roma, per la nostra storia, è qualcosa di incredibile. Ma ora non dobbiamo pensare di aver fatto un miracolo, dobbiamo continuare a giocarci questa competizione per cercare di arrivare fino in fondo". Così Daniele De Rossi dopo il 3-0 al Barcellona che porta la Roma in semifinale di Champions. "È una della gioie più belle da quando sono qui" ha aggiunto il capitano giallorosso. Eravamo consapevoli che sarebbe stato difficilissimo, ma c'era un pizzico di convinzione, dopo l'andata avevamo visto che il distacco tra noi e loro non era così ampio - le parole del centrocampista -. Siamo stati bravissimi, soprattutto Di Francesco che ha modificato la formazione dal nulla, non l'avevamo mai provata e in tre giorni ce l'ha fatta entrare in testa. La mia notte più bella in giallorosso? E' una delle più belle sicuramente, era il massimo che potessi desiderare oggi. Non potevamo farcela addosso, dovevamo crederci come ha fatto l'Olimpico".