'Ultima con Real?Da bimbo avrei firmato'

TORINO, 10 APR - "L'idea che domani possa essere la mia ultima partita di Champions non mi deprime né suscita in me pensieri negativi. Anzi, se dovesse essere così, penserò che da bimbo avrei firmato per finire la mia carriera giocando al 'Bernabeu' contro il Real Madrid". Così Gianluigi Buffon, alla vigilia del disperato tentativo di rimonta contro i Blancos, vittoriosi per 3-0 all'andata.