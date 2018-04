Serie A: 8 squalificati per una giornata

ROMA,10 APR - Sono otto i giocatori squalificati - tutti per una giornata - dal giudice sportivo di Serie A Gerardo Mastrandrea dopo le partite della 31 giornata, 12/a di ritorno. Si tratta dei diffidati Bonucci (Milan), Bereszynski (Sampdoria), Brozovic (Inter), Capuano (Crotone), Giaccherini (Chievo), Petagna (Atalanta), Rigoni (Genoa) e Mario Rui (Napoli). Per quanto riguarda le società 4 mila euro di multa alla Roma per il lancio di due bengala da parte di alcuni tifosi.