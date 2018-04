Diritti tv: Lega A, Mediapro lavora bene

MILANO, 10 APR - "Siamo sereni e fiduciosi, quelli di Mediapro sanno fare il loro mestiere molto bene, e il bando lo dimostra, se letto bene". Così il dg della Lega Serie A, Marco Brunelli, sul bando dei diritti tv del campionato, per cui l'intermediario spagnolo attende offerte entro il 21 aprile, ma non ha escluso di procedere con le trattative private fino a giugno. "I tempi sono quelli che ci hanno già indicato, è un processo complicato e Mediapro si prenderà tutto il tempo necessario affinché ogni tassello vada al suo posto", ha notato Brunelli, prima della partenza del trofeo della coppa Italia a bordo di un Frecciarossa da Milano a Roma, a proposito del bando pubblicato nei giorni scorsi, in cui Mediapro ha scelto di tenere i prezzi minimi segreti. "Noi - ha commentato - in passato non lo abbiamo mai fatto, ma evidentemente hanno una strategia di approccio precisa, per non dare punti di riferimento al mercato".