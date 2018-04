Pirlo, 'contatti con Nazionale e club'

MILANO, 10 APR - "Ho avuto colloqui con tante persone, sia in Nazionale sia di club, ci sarà tempo per pensarci". Andrea Pirlo non si sbilancia sui piani per il futuro, concentrato sulla partita di addio al calcio del 21 maggio a San Siro. "Voglio salutare il pubblico italiano e i compagni con cui ho giocato", ha raccontato l'ex fantasista di Milan e Juventus, che oggi pomeriggio viaggia a bordo di un Frecciarossa da Milano a Roma assieme al trofeo della coppa Italia, in palio il 9 maggio all'Olimpico nella finale fra rossoneri e bianconeri. "Non mi aspettavo che Gattuso facesse così bene, ha avuto un percorso positivo in B e C, e al Milan ha cambiato la squadra in poco tempo. Ora gioca un bel calcio e con il suo spirito ha riportato la passione fra i tifosi - ha notato Pirlo - Rino si è meritato il rinnovo. Allegri? Ho giocato per lui al Milan e alla Juve, sta migliorando anno dopo anno, a livello italiano ed Europeo: è molto bravo a gestire i campioni, nel futuro avrà ancora grandi successi".