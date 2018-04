Zidane, domani come finale siamo pronti

TORINO, 10 APR - Il rischio maggiore per il Real Madrid è di sottovalutare la sfida contro la Juventus, vista anche la squalifica di Sergio Ramos e i problemi fisici di Vallejo che hanno messo in preallarme Casemiro, centrocampista prestato alla difesa: "Il risultato dell'andata - sottolinea Zidane - è positivo, ma noi domani ci troveremo di fronte a una finale. I problemi in difesa? Vallejo si è allenato bene fino alla fine, poi si vedrà chi giocherà domani. In ogni caso non abbiamo problemi, se si dovessero verificare ci adatteremo alla situazione, ma siamo pronti".