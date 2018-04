Cagliari, Marcello Carli nuovo ds

CAGLIARI, 10 APR - Nuovo direttore sportivo per il Cagliari a meno di ventiquattro ore dal divorzio con Giovanni Rossi: si tratta di Marcello Carli, 54 anni, che sino alla scorsa stagione lavorava per l'Empoli. La nuova avventura in rossoblù inizierà questo pomeriggio con con il Cagliari in ritiro per provare a uscire dalla crisi di gioco e di risultati dopo tre sconfitte consecutive. I giocatori e staff tecnico rimarranno nel centro sportivo di Assemini sino a sabato: usciranno dai cancelli dell'impianto alle porte della città soltanto per andare alla Sardegna Arena per la gara con l'Udinese. A pagare per tutti per ora è stato Rossi, sollevato ieri dall'incarico. Non sono stati resi noti i motivi della brusca interruzione del rapporto. Ultima chiamata anche per il mister Diego Lopez: la panchina è traballante e per la prima volta dal suo ritorno a Cagliari è davvero obbligato a vincere.