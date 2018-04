Leverkusen: poker da Champions a Lipsia

ROMA, 9 APR - Il posticipo della 29/a giornata della Bundesliga, che metteva in palio una grossa fetta di qualificazione alla prossima Champions League, è stato stravinto per 4-1 dal Bayer Leverkusen, che si è imposto sul campo del Lipsia. Eppure, la squadra di casa era partita bene, andando in vantaggio con Sabitzer; prima della chiusura del tempo, però, le 'aspirine' ribaltano la situazione, pareggiando al 46' con Havertz. Nella ripresa al 6' Brandt firma il sorpasso, Retsos cala il tris all'11' e Volland fa 4-1 al 24'. In classifica adesso Bayern Leverkusen quarto con 48 punti, a -3 dal Borussia Dortmund, il Lipsia è sesto pari punti (46) con l'Eintracht Francoforte.