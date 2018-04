Udinese: Oddo, no premeditazione Rocchi

UDINE, 9 APR - "Un atteggiamento di pregiudizio che a volte gli arbitri hanno nei confronti degli allenatori, nel momento in cui ci avviciniamo a loro per chiedere spiegazioni sulle decisioni prese". È quanto intendeva dire, con il termine 'malafede', il tecnico dell'Udinese, Massimo Oddo, riferendosi all'arbitro Rocchi, che ieri ha diretto la 'sua' squadra nel match perso contro la Lazio, tornando sulla partita. Oddo ha precisato che non era "intenzione insinuare dubbi su premeditazioni o comportamenti scorretti da parte di Rocchi, fermo restando che ritengo un dovere per arbitri e allenatori potersi scambiare opinioni su quanto avviene in campo in modo paritario, come discusso nelle riunioni volute dalla Lega", ha concluso.