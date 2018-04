Astori: Bruno Conti,giocò con mio figlio

FIRENZE, 9 APR - "Davide Astori quattro giorni prima si era sentito con mio figlio Daniele, hanno giocato insieme. La Fiorentina, come sta dimostrando la compattezza di questo gruppo, è quello che ha saputo dare lui a questa squadra, ed è stato molto importante". Lo ha detto Bruno Conti, visibilmente commosso nel ricordare il capitano della Fiorentina morto il 4 marzo in una camera d'albergo in ritiro. Conti ne ha parlato a margine della 'Hall of fame del calcio italiano' della quale è entrato a far parte nella categoria 'Veterano italiano'.