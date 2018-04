Cagliari, via il ds Giovanni Rossi

CAGLIARI, 9 APR - Bufera in casa Cagliari: sollevato dall'incarico il direttore sportivo Giovanni Rossi. Lo comunica la società in uno scarno comitato sul sito web. La decisione, si legge, ha effetto immediato. "Al direttore - spiega il club - vanno i ringraziamenti per il lavoro svolto e un augurio per il prosieguo della carriera". L'esonero arriva all'indomani della sconfitta a Verona in un clima incandescente visto l'aggravarsi della situazione in classifica dei rossoblù. Proprio ieri la squadra ha subito la contestazione dei tifosi al ritorno a casa dopo il ko al Bentegodi. E domani inizierà il ritiro in vista della prossima decisiva gara in casa con l'Udinese. Mistero sulle cause del divorzio deciso unilateralmente dalla società. Rossi era arrivato lo scorso giugno al posto di Stefano Capozucca dopo aver lavorato per il Sassuolo e per le giovanili della Juventus.