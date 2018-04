Klopp, noi favoriti ma c'è tanto da fare

ROMA, 9 APR - "C'è ancora tanto lavoro da fare. Non contano i favori dei pronostici, dobbiamo andare in semifinale. Contro il City servirà il miglior Liverpool. Non abbiamo più chance rispetto a loro, sarà un grande test per entrambe le squadre". Così Juergen Klopp, allenatore del Liverpool, alla vigilia del ritorno del derby inglese dei quarti di Champions, in cui la sua squadra parte forte del 3-0 dell'andata. Per il tecnico dei Reds c'è il dubbio Salah, visto che l'ex romanista proprio nell'andata con il City ha accusato dei problemi muscolari ed è rimasto fuori sabato scorso nella stracittadina contro l'Everton. "Salah in campo dal primo minuto? - ha detto oggi Klopp -. Non sono sicuro al 100%. Durante l'ultimo alleneremo vedremo se potrà lavorare col gruppo, e domani decideremo cosa fare".