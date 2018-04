Bologna in ritiro fino a domenica

BOLOGNA, 9 APR - Il ko di Crotone, il sedicesimo stagionale, non è passato inosservato in casa Bologna: la dirigenza rossoblù ha infatti deciso di mandare la squadra in ritiro da domani sera, almeno fino alla gara di domenica con l'Hellas Verona, appuntamento da non fallire per la squadra di Donadoni, che attualmente ha otto punti di margine sulla zona retrocessione. Il ritiro sarà in un albergo della città. In settimana il tecnico dovrà inoltre fare i conti con diversi problemi di infermeria: ai box Destro e Keita, da valutare Gonzalez, Nagy e pure Donsah, che a Crotone ha rimediato una distorsione al ginocchio destro: il centrocampista ghanese sarà sottoposto domani agli esami strumentali.